Coronavirus-La séance du Parlement européen prévue à Strasbourg déplacée à Bruxelles

BRUXELLES, 5 mars (Reuters) - La Parlement européen a décidé d'organiser exceptionnellement à Bruxelles sa session prévue la semaine prochaine à Strasbourg en raison des craintes liées au coronavirus. David Sassoli, le président du Parlement, a déclaré que les services médicaux de l'institution considéraient qu'il y avait un risque sanitaire "significativement plus élevé" à organiser cette session en France et qu'elle devait exceptionnellement avoir lieu à Bruxelles. Les règles du Parlement européen prévoient la tenue de 12 séances plénières par an à Strasbourg. La France a fait état jeudi de sept décès et 423 cas de contamination, soit 138 de plus que la veille, liés au coronavirus apparu en décembre en Chine. (Philip Blenkinsop version française Bertrand Boucey)

