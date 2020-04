Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Russie envoie une aide médicale aux Etats-Unis Reuters • 01/04/2020 à 12:45









MOSCOU, 1er avril (Reuters) - Un avion de l'armée russe chargé de matériel médical et de masques de protection a décollé mercredi d'une base proche de Moscou à destination des Etats-Unis, rapporte la chaîne de télévision Rossiya 24. Lors d'un entretien téléphonique avec Donald Trump, Vladimir Poutine avait proposé lundi de fournir une aide médicale aux Etats-Unis, où l'épidémie due au coronavirus a fait près de 3.900 morts pour 187.000 cas. "Trump a accepté cette aide humanitaire avec gratitude", a assuré mardi soir Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Le président américain s'en est lui aussi félicité, malgré les réserves exprimées par certains de ses détracteurs, qui soupçonnent son homologue russe de chercher à exploiter politiquement la situation sanitaire. "Il est important de souligner qu'en offrant une aide à ses collègues américains, le président (Vladimir Poutine) suppose que lorsque les fabricants américains d'équipements et de matériel médical auront augmenté leur production, ils pourront leur rendre la pareille si nécessaire", a ajouté le porte-parole de la présidence russe. Moscou a également apporté son aide à l'Italie, pays européen le plus touché par le coronavirus. En Russie, le bilan officiel de la maladie, qui suscite des doutes dans les milieux médicaux, n'est que de 2.337 cas et 17 décès. (Andrew Osborn et Polina Devitt, version française Jean-Philippe Lefief)

