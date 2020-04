Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La République tchèque va soigner six patients français Reuters • 05/04/2020 à 20:37









PRAGUE, 5 avril (Reuters) - La République tchèque va soigner six patients français souffrant du Covid-19 dans un hôpital universitaire de Brno, la deuxième ville du pays, pour alléger la pression sur le système de santé français, a dit dimanche le Premier ministre tchèque Andrej Babis. "La France s'est tournée vers nous avec une requête pour l'aider à hospitaliser ses patients", a-t-il dit sur Twitter. "Grâce à une capacité suffisante, nous avons pu les satisfaire. (Six) patients devraient être transportés à l'hôpital universitaire de Brno", a-t-il ajouté, sans préciser de quelle région de France les malades allaient être transférés. La République tchèque comptait dimanche 4.543 cas d'infection au coronavirus et 67 morts sur une population de 10,7 millions d'habitants. Sur les quatre jours passés, le nombre de cas a augmenté de moins de 10%. Le système de santé du pays a été mis à moins rude épreuve que ses voisins d'Europe occidentale après l'introduction précoce de mesures drastiques de distanciation sociale. L'économie tchèque s'en est toutefois trouvée quasiment paralysée. La République a déjà livré du matériel médical à l'Italie, à l'Espagne et à la Slovénie, mais a interdit parallèlement les exportations privées de masques. (Jan Lopatka, Gilles Guillaume pour le service français)

