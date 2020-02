Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La reprise du travail repoussée au 11 mars dans le Hubei Reuters • 20/02/2020 à 11:15









PEKIN/SHANGHAI, 20 février (Reuters) - Les autorités de la province chinoise du Hubei ont ordonné jeudi aux entreprises de ne pas reprendre leurs activités avant le 11 mars en raison de l'épidémie due au coronavirus Covid-19. La reprise du travail était jusqu'ici fixée au 21 février. Seules les entreprises impliquées dans la prévention et le contrôle des épidémies ou les services publics indispensables sont autorisés à exercer, précise l'administration locale sur son compte Weibo, ajoutant que les écoles resteront également fermées. Avec 75.000 cas recensés, dont 2.100 environ ont été mortels, la province est de très loin le principal foyer de l'épidémie. (Colin Qian et Brenda Goh, version française Jean-Philippe Lefief)

