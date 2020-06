Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La quarantaine obligatoire reconduite pour trois mois à Hong Kong Reuters • 02/06/2020 à 11:49









HONG KONG, 2 juin (Reuters) - La période d'isolement de 14 jours imposées aux voyageurs arrivant à Hong Kong restera en vigueur trois mois supplémentaires et la limite de huit personnes pour les rassemblements sera prolongée de deux semaines, a annoncé mardi la secrétaire à la Santé de la région semi-autonome chinoise, Sophia Chan. Les deux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus devaient expirer dans le courant du mois. Un nouveau foyer de contaminations a été découvert récemment dans l'ancienne colonie britannique, dont les autorités craignent une résurgence de l'épidémie. (Donny Kwok, version française Jean-Philippe Lefief)

