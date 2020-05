Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La première vague passée en Europe, sauf dans 5 pays dont la GB Reuters • 04/05/2020 à 12:54









BRUXELLES, 4 mai (Reuters) - La majorité des pays européens ont franchi le pic de l'épidémie de nouveau coronavirus, à l'exception de cinq pays dont la Grande-Bretagne, a annoncé lundi la directrice de l'agence sanitaire de l'Union européenne (UE), contredisant les déclarations du gouvernement britannique. Andrea Ammon, directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), a expliqué lundi à des eurodéputés lors d'une visioconférence que la Bulgarie continuait de voir le nombre de cas progresser, cependant que la Grande-Bretagne, la Pologne, la Roumanie et la Suède n'ont enregistré "aucune évolution significative (de leur situation) au cours des deux dernières semaines". Selon l'ECDC, qui assure la surveillance sanitaire des 27 Etats-membres de l'UE, ainsi que de la Grande-Bretagne, la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande, l'ensemble des autres pays européens connaissaient désormais une baisse des cas. "A la date de samedi, il apparaît que la première vague de transmission (en Europe) a franchi son pic", a précisé Andrea Ammon. Le Premier ministre Boris Johnson, qui a lui-même été hospitalisé après avoir développé une forme grave du COVID-19, a déclaré jeudi dernier que la flambée épidémique de nouveau coronavirus était sur une pente descendante après avoir franchi son pic en Grande-Bretagne. Selon les dernières données publiées dimanche, le bilan de l'épidémie en cours s'établit à près de 28.500 morts en Grande-Bretagne - le deuxième bilan le plus lourd en Europe, après l'Italie - et près de 190.000 cas de contamination. (Francesco Guarascio, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

