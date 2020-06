Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La pandémie n'est pas près d'être terminée, dit l'OMS Reuters • 29/06/2020 à 19:01









GENEVE, 29 juin (Reuters) - La pandémie due au nouveau coronavirus est encore loin d'être terminée, a averti lundi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Six mois après le premier signalement de ce nouveau virus apparu en décembre en Chine, le seuil des 10 millions de cas et celui des 500.000 décès ont été franchis, a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus. "La plupart des gens restent vulnérables. Le virus a encore beaucoup de marge pour se propager (...) Nous voulons tous que cela se termine. Nous voulons tous reprendre le cours de notre vie, mais la dure réalité est que ce n'est pas près d'être terminé. Bien que de nombreux pays aient fait des progrès, la pandémie s'accélère", a-t-il insisté. Mike Ryan, directeur exécutif de l'OMS chargé de la gestion des situations d'urgence sanitaire, s'est quant à lui félicité des énormes progrès accomplis dans la recherche d'un vaccin sûr et efficace, tout en rappelant que le succès n'était pas garanti. (Emma Farge avec Michael Shields et Stephanie Nebehay, version française Jean-Philippe Lefief)

