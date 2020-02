Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La mission OMS-Chine opérationnelle ce week-end Reuters • 14/02/2020 à 17:18









GENEVE, 14 février (Reuters) - La mission conjointe de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de la Chine devrait commencer ce week-end ses investigations sur l'épidémie de coronavirus Covid-19 et cherchera en priorité à déterminer comment se propage la maladie et sa dangerosité, a déclaré vendredi le directeur général de l'OMS. Cette mission va aussi s'efforcer de recueillir des précisions sur les moments, les lieux et les modalités de la contamination des plus de 1.700 personnels de santé infectés jusqu'à présent, ont dit des responsables de l'OMS. "Nous nous attendons à ce que l'équipe soit complète au cours du week-end", a dit Tedros Adhanom Ghebreyesus au cours d'une conférence de presse. "Une attention particulière sera portée à la compréhension de la transmission du virus, à la gravité de la maladie et à l'impact des mesures" prises pour lutter contre l'épidémie, a ajouté le directeur général de l'OMS. La Chine a fait état vendredi de 121 décès supplémentaires liés au coronavirus Covid-2019, portant à 1.380 le nombre de cas mortels sur son territoire depuis le début de l'épidémie. Elle a aussi annoncé que le nombre de personnes infectées s'élevait désormais à 63.851 en Chine continentale. (Stephanie Nebehay à Genève, avec Kate Kelland à Londres version française Bertrand Boucey)

