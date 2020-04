Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Grèce prévoit un déconfinement progressif à compter du 4 mai Reuters • 29/04/2020 à 00:41









ATHENES, 29 avril (Reuters) - Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a fait savoir mardi que les restrictions de déplacement seraient levées et que davantage de commerces seraient autorisés à ouvrir à compter du 4 mai, dans le cadre d'une sortie progressive des mesures de confinement destinées à enrayer la propagation du coronavirus. La Grèce a confirmé pour l'heure 2.566 cas de contamination dont 138 cas mortels, un bilan moins grave que dans d'autres pays de l'Union européenne, en partie grâce aux mesures de confinement instaurées le 23 mars. Mais ces restrictions ont paralysé une économie qui a seulement commencé à l'été 2018 à sortir d'une crise ayant duré une décennie. Les espoirs d'une croissance solide en 2020 se sont envolés, et le gouvernement s'attend désormais à une profonde récession. "Notre sortie de confinement sera effectuée étape par étape. Personne ne peut écarter le risque d'une recrudescence de la menace", a dit Kyriakos Mitsotakis lors d'une allocution télévisée. "Un retour (à la vie normale) ne doit pas mener à une rechute", a-t-il ajouté. Si la plupart des restrictions de déplacement seront levées à partir du 4 mai, la population ne sera pas autorisée à cette date à sortir de sa région de résidence. Les hôtels, restaurants, cafés et centres commerciaux pourront rouvrir le 1er juin, mais en continuant de maintenir une distanciation sociale. Les employés devront porter des masques. (Renee Maltezou et George Georgiopoulos; version française Jean Terzian)

