Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Grèce durcit le confinement, écoles et crèches ferment Reuters • 14/11/2020 à 12:12









ATHENES, 14 novembre (Reuters) - Le gouvernement grec a annoncé samedi la fermeture des écoles primaires et des crèches jusqu'à la fin du mois, durcissant à nouveau le confinement de sa population en raison de la hausse du nombre de cas de coronavirus. Les autorités d'Athènes ont progressivement durci les mesures restrictives depuis début octobre et décrété un confinement national qui doit se terminer fin novembre, ainsi qu'un couvre-feu de 21h00 à 05h00. La Grèce, qui avait été très largement épargnée par la première vague de l'épidémie grâce à un confinement précoce au printemps, a enregistré vendredi 3.038 nouvelles contaminations, un peu moins que le record enregistré jeudi. (Renee Maltezou, version française Tangi Salaün)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.