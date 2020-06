Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Grande-Bretagne va renoncer à la quarantaine systématique Reuters • 26/06/2020 à 23:47









LONDRES, 26 juin - La Grande-Bretagne va supprimer la mise à l'isolement de 14 jours pour les personnes arrivant de pays jugés à faible risque par rapport au nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le gouvernement britannique. Les conseils aux voyageurs contre tous les déplacements non essentiels à l'extérieur de la Grande-Bretagne vont aussi être assouplis pour certains pays ou certaines régions. Un comité d'experts va ranger les pays dans trois catégories: vert, orange et rouge. Les personnes arrivant de pays classés en vert ou en orange n'auront plus à se placer en quarantaine à leur entrée en Grande-Bretagne. La répartition des pays devrait être dévoilée la semaine prochaine et la mise en oeuvre intervenir la semaine suivante. Ces catégories seront composées en fonction de divers facteurs tels que la prévalence du COVID-19, la maladie provoquée par le coronavirus, la trajectoire de l'épidémie et la fiabilité des données. La Grande-Bretagne dit qu'elle discutera probablement de tous ces éléments avec des pays comme la France, la Grèce et l'Espagne. Ce dispositif de quarantaine, mis en place le 8 juin, a été fortement critiqué par les secteurs du transport, notamment les compagnies aériennes, et du tourisme. (William James version française Bertrand Boucey)

