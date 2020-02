Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La Grande-Bretagne réduit ses effectifs diplomatiques en Chine Reuters • 01/02/2020 à 07:06









SHANGHAI, 1er février (Reuters) - Les ambassades et consulats britanniques en Chine ont évacué une partie de leur personnel au 31 janvier à cause de l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le pays, annonce samedi le gouvernement britannique. Dans un communiqué, il ajoute que le personnel "indispensable" est maintenu en Chine. Londres dit par ailleurs craindre de faire face, à l'avenir, à des difficultés à aider des ressortissants britanniques en Chine si l'épidémie venait à empirer. (Gabriel Crossley; version française Jean Terzian)

