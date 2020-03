Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Grande-Bretagne mobilise 20.000 militaires Reuters • 19/03/2020 à 09:00









LONDRES, 19 mars (Reuters) - La Grande-Bretagne va mobiliser 20.000 militaires pour contribuer à la lutte contre l'épidémie de coronavirus, a annoncé jeudi le ministère britannique de la Défense. Cela représente un doublement des effectifs déjà placés en état d'alerte dans le pays, qui a fait état de 2.626 cas confirmés de contamination et 104 morts. Les Britanniques se préparent à un confinement à Londres, où une quarantaine de stations de métro vont fermer jusqu'à nouvel ordre. Le Premier ministre Boris Johnson, qui a déjà ordonné la fermeture des écoles à travers le pays, a demandé à ses ministres de lui présenter un plan de confinement pour la capitale, qui entraînerait des fermetures d'entreprises, une réduction de l'offre de transports, des restrictions de rassemblements et des contrôles plus stricts sur les déplacements. (William Schomberg version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

