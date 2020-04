Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La GB étudie d'autres moyens de soutenir les entreprises Reuters • 18/04/2020 à 16:23









LONDRES, 18 avril (Reuters) - La Grande-Bretagne envisage un nouveau mécanisme de soutien aux entreprises touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, a indiqué samedi la chaîne de télévision Sky News qui affirme que les prêts aux entreprises pourraient être regroupés afin d'être titrisés. Le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, a déjà mis sur pied une série de différents plans pour aider les entreprises à surmonter le confinement national qui a effectivement fermé de grands pans de la cinquième puissance économique mondiale. Rishi Sunak envisagerait maintenant un programme supplémentaire pour aider à fournir des prêts aux entreprises dans des secteurs considérés comme apportant une contribution matérielle à l'économie comme l'aviation, le commerce de détail et l'hôtellerie, a rapporté Sky News citant un document diffusé aux institutions de la ville de Londres par le ministère des Finances. Interrogé sur le rapport, le ministère des Finances a déclaré: "Nous sommes toujours ouverts aux moyens d'améliorer les mesures mais aucune décision n'a été prise." Sky News a déclaré que la proposition incluait plusieurs variantes autour du concept de mise en commun des prêts dans un véhicule de titrisation, qui pourrait ensuite être partiellement soutenu par le gouvernement ou vendu à la Banque d'Angleterre. (William James et William Schomberg, version française Matthieu Protard)

