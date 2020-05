Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La France va imposer une quarantaine aux voyageurs en provenance d'Espagne Reuters • 14/05/2020 à 18:14









PARIS, 14 mai (Reuters) - La France va imposer une quarantaine aux voyageurs en provenance d'Espagne, où la même mesure doit entrer en vigueur vendredi pour tous ceux qui arrivent de l'étranger dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, a-t-on appris jeudi auprès de l'Elysée. Paris souhaitait éviter une telle mesure mais agira de la même façon si d'autres pays imposent des périodes d'isolement aux voyageurs en provenance de France, a-t-on ajouté, sans préciser quand la décision au sujet de l'Espagne entrerait en vigueur. En vertu d'un décret paru mardi en Espagne, les voyageurs arrivant de l'étranger, y compris de nationalité espagnole, devront rester confinés pendant quatorze jours et ne seront autorisés à sortir que pour faire des courses alimentaires, se rendre dans des centres de soin ou dans le cas de "situation de nécessité". Cette mesure d'exception doit rester en vigueur jusqu'au 24 mai pour l'instant. Des dérogations sont prévues pour les chauffeurs routiers, les membres d'équipage d'avions et de bateaux, les travailleurs transfrontaliers et le personnel médical. (Michel Rose, édité per Jean-Philippe Lefief)

