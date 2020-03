Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La France tente d'éviter des mutineries dans les prisons Reuters • 19/03/2020 à 12:42









PARIS, 19 mars (Reuters) - Le ministère de la Justice a annoncé jeudi des "mesures exceptionnelles" pour tenter d'éviter de possibles mutineries dans les prisons où plusieurs détenus ont brièvement refusé ces derniers jours de retourner dans leur cellule après la suspension des parloirs en pleine épidémie de coronavirus. La garde des Sceaux Nicole Belloubet avait annoncé mardi la suspension de l'accès aux parloirs les prisons françaises pour les familles des détenus pour tenter de contenir la propagation du virus qui a contaminé 9.134 personnes et 264 morts. "Afin d'accompagner ces restrictions", chaque détenu pourra bénéficier d'un crédit de 40 euros par mois sur son compte téléphonique "lui permettant de rester en contact avec sa famille et ses proches", précise le ministère de la Justice jeudi dans un communiqué. La gratuité de la télévision sera également assurée pendant cette période et les détenus les plus démunis pourront quant à eux "bénéficier d'une aide majorée de 40 euros par mois leur permettant notamment de cantiner, dans un contexte où les familles pourraient rencontrer des difficultés à effectuer des virements", ajoute la chancellerie. Afin de limiter l'occupation des maisons d'arrêt, la ministre de la Justice demande également "aux juridictions de différer la mise à exécution des courtes peines d'emprisonnement". (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.