Coronavirus-La France passe le seuil des 50.000 morts

(Actualisé avec précisions) PARIS, 24 novembre (Reuters) - La France a passé mardi le seuil symbolique des 50.000 morts après 1.005 décès supplémentaires enregistrés dans les hôpitaux et les Ehpad, montrent les chiffres publiés par les autorités sanitaires. Le bilan de l'épidémie s'élève désormais à 50.237 morts pour un total de 2.153.815 infections. Sur ce total, 34.399 décès ont été dénombrés à l'hôpital, dont les chiffres sont actualisés quotidiennement, et 15.838 dans les Ehpad et autres établissements médicosociaux, dont les chiffres de décès sont mis à jour tous les mardis et vendredis. "Aujourd'hui, nous avons atteint 50.000 décès dus à l'épidémie et si la situation s'améliore globalement dans l'Hexagone et dans nos Outre-mer, dans certaines régions, elle demeure très préoccupante", a commenté Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée destinée à préciser les prochaines étapes du plan de lutte gouvernemental contre l'épidémie. Le nombre des tests positifs au SARS-CoV-2 en 24 heures s'est élevé à 9.155 nouveaux cas, selon Santé Publique France. Le nombre de patients hospitalisés pour une infection Covid-19 continue de décroître, à 30.622, soit 859 de moins que lundi, de même que celui des patients traités en réanimation, qui recule à 4.289, soit 165 de moins. "Nous avons encore devant nous plusieurs semaines pour atteindre les objectifs que j'avais fixés, qui permettent de contrôler l'épidémie et donc de stabiliser le nombre de contaminations autour de 5.000 personnes par jour et d'avoir entre 2.500 à 3.000 en lits de réanimation", a encore déclaré Emmanuel Macron. (Bertrand Boucey, Jean-Stéphane Brosse)

