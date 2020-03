Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La France lance un plan d'aide aux entreprises exportatrices Reuters • 31/03/2020 à 10:48









PARIS, 31 mars (Reuters) - Le gouvernement français a annoncé mardi le lancement d'un plan de soutien exceptionnel aux entreprises exportatrices pour les aider à faire face au ralentissement économique dû à l'épidémie de coronavirus. "Ce plan d'urgence permet de soutenir les entreprises exportatrices face aux conséquences immédiates de la crise, notamment en sécurisant leur trésorerie, et d'assurer leur rebond à l'international après la crise", écrivent Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, dans un communiqué. "Il s'adresse en particulier aux PME et ETI, moteurs essentiels pour les filières industrielles dans les territoires. Il vient compléter les mesures d'urgence prises par le gouvernement en soutien aux entreprises françaises". Le plan https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-declarations-du-ministre-et-de-la-porte-parole/article/communique-de-presse-plan-de-soutien-aux-entreprises-francaises-exportatrices s'articule autour de quatre mesures : - l'octroi des garanties de l'Etat à travers Bpifrance pour les cautions et les préfinancements de projets export sera renforcé afin de sécuriser la trésorerie des entreprises exportatrices - les assurances-prospection en cours d'exécution seront prolongées d'un an, permettant une extension de la période de prospection couverte - une capacité de deux milliards d'euros sera apportée à l'assurance-crédit export de court terme grâce à l'élargissement du dispositif de réassurance publique Cap Francexport - L'accompagnement et l'information par les opérateurs de la Team France Export (Business France, les Chambres de commerce et d'industrie et Bpifrance) seront renforcés. (Rédaction de Paris)

