Coronavirus-La France est repassée au-dessus de 1.000 patients en réanimation

PARIS, 24 septembre (Reuters) - Le nombre de patients présents dans les services de réanimation en France en raison d'une infection COVID-19 est repassé au-dessus de 1.000 pour la première fois depuis le 8 juin, d'après les données officielles https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/vue-d-ensemble?location=FRA actualisées jeudi. Les chiffres portent sur la situation mercredi soir. On recensait alors 1.002 patients en réanimation, soit 51 lits occupés de plus que la veille. Il faut remonter au 8 juin pour retrouver un niveau supérieur (1.024 lits occupés en réanimation). Avec 5.932 patients à l'hôpital (+136), les hospitalisations pour une infection Covid-19 frôlent pour leur part les 6.000, un niveau qui n'a plus été atteint depuis le 22 juillet (6.366 étaient alors hospitalisés en lien avec l'épidémie). (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

