Coronavirus-La France enregistre près de 14.000 nouveaux cas en 24 heures

PARIS, 8 décembre (Reuters) - La France a fait état mardi de 13.713 cas supplémentaires de contamination au coronavirus au cours des dernières 24 heures, encore très au-dessus de l'objectif des 5.000 cas par jour qui est l'une des conditions fixées par Emmanuel Macron pour passer le 15 décembre à une nouvelle étape du déconfinement. Pour ce qui est des hospitalisations, 25.914 patients sont actuellement hospitalisées en raison du COVID-19, un chiffre qui repart en baisse après deux journées de progression. En réanimation, on recense 3.088 lits occupés, 110 de moins que la veille, un nombre proche du second objectif fixé par Emmanuel Macron le 24 novembre dernier, autour de 2.500-3.000 lits. Pour les décès, la France en a enregistré 831 supplémentaires, dont 377 au cours des dernières 24 heures en milieu hospitalier. Dans les Ehpad, où les chiffres n'est actualisé que deux fois par semaine, le bilan s'est alourdi de 454 décès par rapport à vendredi dernier. (Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

