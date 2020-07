Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La France enregistre 14 morts de plus Reuters • 02/07/2020 à 19:52









(Actualisé avec nombre de cas, dernier para) PARIS, 2 juillet (Reuters) - La France a enregistré 14 décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus, portant le bilan à 29.875 morts depuis le début de l'épidémie, a annoncé jeudi la direction générale de la santé (DGS). Sur ce bilan total, 19.378 personnes sont mortes à l'hôpital. Les chiffres dans les établissements sociaux et médico-sociaux, notamment les Ehpad, seront actualisés mardi prochain, précise la DGS. Le nombre de personnes hospitalisées pour une contamination au Covid-19, la maladie provoquée par le coronavirus, continue de baisser à 8.148, soit 188 de moins que mercredi. Il en va de même dans les services de réanimation avec 573 patients atteints d'une forme grave de Covid-19, neuf de moins que mercredi. Le nombre de cas confirmés de contamination depuis le début de l'épidémie a pour sa part augmenté de 659 à 166.378, selon Santé Publique France. (Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

