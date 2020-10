Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La France dépasse le seuil d'un million de personnes infectées Reuters • 23/10/2020 à 20:35









(Actualisé avec précisions, contexte) PARIS, 23 octobre (Reuters) - La France a dépassé vendredi le seuil symbolique du million de personnes infectées par le nouveau coronavirus après un nouveau record journalier de contaminations qui intervient sur fond de durcissement des restrictions à travers le pays. Selon le dernier bilan de Santé Publique France (SPF), le pays a recensé 42.032 contaminations dues au coronavirus lors des dernières 24 heures, ce qui porte le total à 1.041.075 personnes infectées par le virus apparu en décembre dernier en Chine. Le nombre de nouveaux cas recensés vendredi marque un nouveau record journalier après celui enregistré la veille (41.622 cas). Face à cette "deuxième vague" de l'épidémie, la France a décidé d'étendre à partir de ce vendredi minuit le dispositif de couvre-feux déjà mis en oeuvre depuis la semaine dernière en Ile-de France et dans huit métropoles (Aix-Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Saint-Etienne et Rouen). Au total, 54 départements ainsi que la Polynésie française seront désormais concernés, soit 46 millions de Français. Le président Emmanuel Macron a prévenu vendredi les Français qu'il leur faudrait vivre avec le coronavirus "au mieux jusqu'à l'été prochain". "La question c'est comment vivre avec le virus dans cette période. Dans la phase où nous sommes, nous n'avons d'autre choix, compte tenu du nombre d'infections par jour, que de freiner c'est-à-dire de réduire notre vie sociale au maximum, limiter les contacts pour casser sa circulation", a-t-il ajouté, précisant qu'il était "trop tôt" pour dire si des mesures de confinement seraient à nouveau nécessaires. Un premier bilan sur l'effet du couvre-feu sera fait en milieu de semaine prochaine. Avec 298 décès supplémentaires recensés lors des dernières 24 heures, la France dénombre désormais 34.508 morts liées au coronavirus. Le nombre de patients hospitalisés en raison du COVID-19 s'élève désormais à 15.008, dont 2.441 en réanimation, soit respectivement 976 et 122 personnes de plus que jeudi, selon les données des autorités sanitaires. Le taux de positivité des tests continue de grimper, passant de 14,3% jeudi à 15,1% ce vendredi, selon SPF. (Jean-Philippe Lefief et Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.