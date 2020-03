Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La France appelle à un moratoire sur la dette des pays fragiles Reuters • 31/03/2020 à 11:43









PARIS, 31 mars (Reuters) - La France plaide pour un moratoire sur la dette des pays les plus fragiles pour les aider à faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de coronavirus, a déclaré mardi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Paris va proposer qu'une aide "massive et immédiate" soit apportée aux pays en développement lors d'une conférence téléphonique avec les ministres des Finances du G20 prévue dans la journée, a déclaré Bruno Le Maire à des journalistes. Outre le moratoire sur la dette des plus fragiles, Paris propose également une augmentation de 500 milliards de dollars des droits de tirages spéciaux du Fonds monétaire international (FMI) ainsi que l'adoption d'une nouvelle ligne de crédit rapide pour compléter les lignes de "swaps" entre les banques centrales. (Gwénaëlle Barzic et Leigh Thomas, édité par Jean-Michel Bélot)

