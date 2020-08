Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La France ajoute 16 pays à sa liste "écarlate" Reuters • 12/08/2020 à 20:27









PARIS, 12 août (Reuters) - La France a ajouté 16 nouveaux noms à une liste "écarlate" de pays où le nouveau coronavirus circule activement, ce qui obligera les voyageurs français en provenance de ces pays à passer un test PCR avant leur départ ou à leur arrivée en France, a-t-on appris mercredi de source officielle. Les voyageurs étrangers ne sont pas concernés car ils sont interdits de séjour en France. La mesure entrera en vigueur le 17 août. Voici la liste des pays concernés, obtenue par Reuters : Maldives - Colombie - Monténégro - Bolivie - Kosovo - République dominicaine - Argentine - Costa Rica - Chili (1) - Guinée équatoriale - Kirghizistan - Bosnie-Herzégovine (1) - Moldavie (1) - territoires palestiniens - Arménie (1) - Mexique (1) indique les pays où le test sera nécessaire avant de quitter le pays. (Michel Rose, édité par Jean-Stéphane Brosse)

