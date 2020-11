Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La France a franchi le cap des deux millions de cas confirmés Reuters • 17/11/2020 à 19:56









(Actualisé avec déclarations) PARIS, 17 novembre (Reuters) - La France a franchi le cap des deux millions de cas confirmés de contamination par le coronavirus, a annoncé mardi le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, qui souligne cependant que les efforts engagés pour endiguer l'épidémie commencent à porter leurs fruits. Le nombre total de personnes contaminées depuis le début de l'épidémie s'élève désormais à 2.036.755, soit 45.522 cas de plus que la veille, mais "pour la première fois, nous comptabilisons les résultats des tests antigéniques, qui s'élèvent à 32.935 tests positifs détectés depuis le début novembre", a précisé le directeur général de la santé lors d'un point de presse. "Nos efforts collectifs commencent à porter des fruits", a estimé Jérôme Salomon, ajoutant que le taux de reproduction du virus était repassé sous la valeur de 1, ce qui signifie que dix personnes contaminées en contaminent à leur tour moins de 10. "Depuis quelques jours, le nombre de nouveaux cas baisse", a-t-il ajouté. Le Pr Salomon a déclaré que "le pic de tests positifs a été atteint le 2 novembre avec 69.500 contaminations en 24 heures", une indication qui diffère des chiffres donnés ce jour-là par l'agence Santé publique France (52.518) mais prend en compte les résultats des tests antigéniques. Le directeur général de la santé a cependant appelé à éviter tout relâchement. "Redoublons d'efforts pour reprendre le contrôle de l'épidémie", a-t-il dit. "Cette deuxième vague à laquelle nous sommes tous confrontés est massive, meurtrière et met à rude épreuve tous nos soignants et notre système de santé dans son ensemble (...) La pression épidémique reste très élevée", a-t-il précisé, ajoutant que depuis le 23 octobre, 150 patients en réanimation avaient dû être transférés vers des régions de soutien, dont 114 depuis la région Auvergne-Rhône-Alpes, "qui subit une très forte tension". Les autorités sanitaires ont enregistré mardi 1.219 décès supplémentaires: ce chiffre regroupe les données en hôpitaux (+437 décès en 24 heures) mais aussi dans les établissements médico-sociaux, où ce bilan n'est actualisé que deux fois par semaine. Le bilan total de l'épidémie s'établit désormais à 46.273 morts dans les hôpitaux et les Ehpad. La France comptait par ailleurs mardi soir 4.854 patients hospitalisés en réanimation pour une infection liée au COVID-19, en léger recul par rapport à la veille (65 lits occupés de moins). (Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.