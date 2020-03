Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La France a commandé à la Chine un milliard de masques - véran Reuters • 28/03/2020 à 18:57









PARIS, 28 mars (Reuters) - La France a commandé au total à la Chine plus d'un milliard de masques de protection pour les semaines et mois à venir pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, a déclaré samedi le ministre de la Santé Olivier Véran. "Nous avons passé des commandes partout dans le monde et notamment en Chine qui est le centre mondial de fabrication de ces masques", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Matignon. "J'ai déjà évoqué le nombre de 250 millions de masques commandés à la Chine qui correspond au nombre de masques effectivement en fabrication à destination de la France." "Je peux vous annoncer un chiffre qui dépasse désormais le milliard, plus du milliard de masques qui ont été commandés en tout depuis la France et l'étranger pour les semaines et les mois à venir." Un pont aérien étroit et intensif entre la France et la Chine a été mis en place de manière à faciliter l'entrée des masques sur le territoire, a encore précisé Olivier Véran. (Jean-Stéphane Brosse)

