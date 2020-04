Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La distanciation sociale possible jusqu'en 2022 aux USA, selon une étude Reuters • 15/04/2020 à 09:19









15 avril (Reuters) - Les mesures de distanciation sociale en vigueur aux Etats-Unis pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus pourraient être nécessaires jusqu'en 2022, selon des chercheurs de la Harvard School of Public Health. La publication de cette étude survient alors que le pays a enregistré 2.200 décès supplémentaires mardi, selon un décompte Reuters, ce qui constitue le bilan quotidien le plus lourd depuis le début de la pandémie, qui a fait au total 28.300 décès à ce stade. Donald Trump prépare en outre un plan de déconfinement du pays "Une distanciation ponctuelle sera peut-être nécessaire jusqu'en 2022 à moins d'une augmentation considérable des capacités dans les unités de soins intensifs ou de la disponibilité d'un traitement ou d'un vaccin", soulignent les chercheurs de Harvard dans la revue Science, qui a publié mardi les résultats de leur étude. Citant les exemples de la Corée du Sud et de Singapour, les chercheurs notent qu'un respect des mesures de distanciation pourrait permettre de réduire la pression sur le système de santé et faciliter le traçage et la mise en isolement des personnes contaminées. Les chercheurs admettent toutefois qu'une telle mesure à long terme aurait très probablement des conséquences économiques, sociales et éducatives profondément négatives. L'étude prône un maintien de la vigilance sur le SRAS-CoV-2 même en cas d'"éradication apparente" du virus, car la menace d'une résurgence de la contagion pourrait demeurer jusqu'en 2024. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le pic de la pandémie n'a pas encore été atteint. Le bilan du COVID-19 s'élève dans le monde à près de deux millions de contaminations et plus de 124.000 morts. (Kanishka Singh à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

