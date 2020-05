Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La décrue se poursuit en France avant la nouvelle phase du déconfinement Reuters • 29/05/2020 à 20:19









(Actualisé avec précisions, contexte) PARIS, 29 mai (Reuters) - L'épidémie due au coronavirus a poursuivi sa décrue vendredi en France alors que la deuxième étape du déconfinement du pays doit intervenir mardi prochain. La direction générale de la Santé a annoncé dans un communiqué 52 victimes supplémentaires du virus depuis le début de l'épidémie, un bilan en recul par rapport aux 66 décès de plus annoncés la veille. Les décès en milieu hospitalier sont en hausse de 61 en 24 heures; en revanche, la totalisation des décès en EHPAD baisse de neuf par rapport à mercredi, dernier jour où ces chiffres ont été communiqués. Le nombre total de cas graves en réanimation est également en baisse (1.361 contre 1.429 jeudi). L'agence Santé publique France indique pour sa part que 149.668 cas confirmés de contamination au coronavirus ont été enregistrés, soit 597 cas de plus que la veille. Au total, 14.695 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 et 255 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures mais le solde de lits occupés demeure négatif, avec 513 personnes hospitalisées de moins par rapport à la veille. C'est la première fois depuis le 26 mars que le nombre de patients hospitalisés du fait du coronavirus est inférieur à 15.000. L'épidémie a fait 28.714 victimes en France. Le Premier ministre, Edouard Philippe, a présenté jeudi les prochaines étapes du déconfinement engagé depuis le 11 mai en France, une évolution qui va permettre en autre dès mardi prochain la réouverture des parcs et des terrasses à Paris. (Jean-Michel Bélot et Henri-Pierre André)

