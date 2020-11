Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus - La "décroissance de l'épidémie" a commencé, dit Véran Reuters • 17/11/2020 à 08:34









PARIS, 17 novembre (Reuters) - L'épidémie de COVID-19 est entrée dans une phase de décroissance, mais le virus continue à circuler très activement partout en France, a répété mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Nous avons commencé la décroissance de l'épidémie (...) mais cela ne veut pas dire que nous avons vaincu le virus. Cela veut dire que nous sommes toujours en phase de circulation active importante, mais que nous sommes en train de reprendre le contrôle sur la dynamique du virus, ça veut dire que les mesures du gouvernement fonctionnent", s'est-il félicité. Le ministre a ajouté ne pas être en mesure d'avancer une date pour la fin du confinement. (Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.