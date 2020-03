Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La croissance mondiale en 2020 sera inférieure à celle de 2019, dit le FMI Reuters • 04/03/2020 à 16:06









WASHINGTON, 4 mars (Reuters) - La croissance de l'économie mondiale sera inférieure cette année à ce qu'elle a été en 2019 du fait de l'impact de l'épidémie de coronavirus, a déclaré mercredi la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva. Le Fonds, a-t-elle ajouté, révisera à la baisse dans les prochaines semaines son estimation de croissance. En janvier, le FMI disait s'attendre à ce que la croissance mondiale atteigne les 2,9% en 2019 et accélère à 3,3% cette année. Ce scénario d'accélération n'est plus de mise. La directrice générale du FMI a estimé le 22 février dernier que les effets économiques de l'épidémie de coronavirus devraient amputer la croissance mondiale de 0,1 point de pourcentage cette année, de 0,4 point pour la seule économie chinoise. Mais elle ajoutait que le Fonds continuait de travailler sur des scénarios plus noirs. "La croissance cette année tombera en dessous du niveau de l'an dernier", a-t-elle annoncé mercredi lors d'une conférence de presse à Washington. Kristalina Georgieva a refusé de dire en revanche si le virus pourrait provoquer une récession mondiale. "C'est la durée de l'épidémie qui est à ce stade difficile à prédire", a-t-elle ajouté. (David Lawder version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

