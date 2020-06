Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La cote de Trump sur la gestion de la crise au plus bas Reuters • 24/06/2020 à 14:56









NEW YORK, 24 juin (Reuters) - A peine un peu plus d'un tiers des Américains approuvent la gestion par Donald Trump de la crise du coronavirus, selon un sondage Reuters-Ipsos paru mercredi, alors que l'épidémie a fait plus de 120.000 morts aux Etats-Unis et que le président américain a suggéré de diminuer le nombre de tests. Selon ce sondage, effectué les 22 et 23 juin, 37% des Américains approuvent la manière avec laquelle le président républicain a réagi à la pandémie, soit le score le plus bas depuis que Reuters-Ipsos a commencé à poser la question, début mars. Ils sont à l'inverse 58% à désapprouver sa gestion. Lors d'un meeting de campagne à Tulsa dans l'Oklahoma, le premier depuis début mars, le locataire de la Maison blanche a déclaré samedi dernier en référence à la pandémie: "Quand vous faites des tests (...), vous allez (...) trouver plus de cas. "J'ai donc dit à mes collaborateurs: 'Ralentissez les tests, s'il vous plaît'." Le nombre de nouveaux cas de contamination, à l'échelle nationale, a augmenté de 25% sur les sept derniers jours, avec notamment une poussée dans le Texas, l'Arizona et en Floride, où les gestes barrières sont moins respectées. Donald Trump, qui a mis du temps à reconnaître la gravité de la pandémie, est devancé de dix points par Joe Biden, le candidat démocrate présumé, dans les derniers sondages en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre. (Chris Kahn version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

