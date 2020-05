Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La conférence des donateurs s'ouvre sans les Etats-Unis Reuters • 04/05/2020 à 17:13









par Robin Emmott BRUXELLES, 4 mai (Reuters) - Les dirigeants de nombreux pays - exception faite des Etats-Unis - ont donné lundi le coup d'envoi d'un "marathon" d'appel aux dons dans le cadre d'une initiative mondiale contre le coronavirus visant à développer des tests, des traitements et des vaccins et à les rendre largement disponibles à travers le monde à prix abordable. L'objectif est de réunir au moins 7,5 milliards d'euros pour le plan d'action international contre la pandémie lancé fin avril par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre le COVID-19 à travers le monde. Pour lever ces fonds, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois, l'Union européenne (UE) s'est associée à certains de ces Etats membres, dont la France et l'Allemagne, mais aussi le Royaume-Uni, la Norvège, le Canada, le Japon ou encore l'Arabie saoudite, qui assure cette année la présidence du G20. L'UE a promis un milliard d'euros, l'Allemagne 525 millions et la France 500 millions, tandis que des organisations comme la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates ou encore des particuliers fortunés sont également invités à apporter leur contribution. "Je pense que le 4 mai marquera un tournant dans notre combat contre le coronavirus parce qu'aujourd'hui le monde entier se rassemble", a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen au début de cette visioconférence. Les Etats-Unis n'ont pas participé à cette initiative. Donald Trump a suspendu mi-avril la contribution américaine au budget de l'OMS en accusant l'agence onusienne d'avoir "failli à ses devoirs essentiels" dans la lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus, suscitant un concert de désapprobation à l'échelle internationale. UN EXERCICE INÉDIT DE COOPÉRATION Emmanuel Macron s'est dit convaincu que Washington participerait "à terme" à l'initiative. "Nous avons eu plusieurs discussions avec nos partenaires américains et je suis sûr que les Américains s'engageront à terme dans cette même dynamique parce qu'elle est bonne pour la planète", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'un point presse à l'Elysée. "Personne ne comprendrait que nous perdions du temps, que nous dispersions de l'argent, personne ne comprendrait que le jour où on a un vaccin quelque part on ne se mette pas en situation de le produire le plus vite possible, pour tout le monde, sur toute la planète", a-t-il souligné. "Ce que nous sommes en train de faire, c'est un exercice inédit de coopération, d'accélération et de définition d'un nouveau bien mondial et je suis convaincu que les Etats-Unis y viendront", a-t-il poursuivi. "Ils sont aujourd'hui en effet de côté, ça n'obère en rien et ça ne freine en rien notre initiative, nous continuons le dialogue et nous sommes engagés dans un dialogue permanent" avec eux. Le chef de l'Etat s'est en outre dit convaincu que les huit milliards d'euros seraient atteints. Les dons annoncés à l'occasion de la conférence de lundi pourraient ne pas être intégralement constitués de financements nouveaux, les engagements déjà pris depuis le début de l'année étant également inclus dans ces annonces. Plus de 3,5 millions de personnes ont déjà contracté le nouveau coronavirus à travers le monde et plus de 245.000 décès sont imputés au COVID-19 depuis l'émergence du virus en Chine en fin d'année dernière, selon un décompte effectué par Reuters. (Robin Emmott, avec Francesco Guarascio à Bruxelles et Michel Rose à Paris ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

