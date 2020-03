Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Commission européenne valide le fonds de solidarité français Reuters • 30/03/2020 à 14:53









BRUXELLES, 30 mars (Reuters) - La Commission européenne a autorisé la création par la France d'un fonds de solidarité destiné à soutenir les petites et microentreprises ainsi que les travailleurs indépendants touchés par les répercussions économiques de l'épidémie de coronavirus. Ce fonds doté de 1,2 milliard d'euros est "conforme aux règles de l'UE en matière d'aides d'État", a déclaré lundi l'exécutif bruxellois dans un communiqué. Il a été "autorisé en vertu de l'encadrement temporaire des aides d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte de la flambée de COVID-19, adopté par la Commission le 19 mars 2020", a précisé la Commission. Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a déclaré lundi que ce fonds serait maintenu tant que durerait l'état d'urgence sanitaire. (Francesco Guarascio, version française Jean-Stéphane Brosse)

