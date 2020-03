Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Colombie en confinement à partir de mardi soir Reuters • 21/03/2020 à 04:46









BOGOTA, 21 mars (Reuters) - Le président colombien Ivan Duque a annoncé vendredi un confinement général du pays à partir de mardi soir qui durera jusqu'au 13 avril, une mesure radicale visant à enrayer la propagation du nouveau coronavirus. La capitale Bogota a commencé vendredi un exercice de confinement de quatre jours. Le pays compte 158 cas confirmés de contamination. (Julia Symmes Cobb, version française Arthur Connan)

