Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Chine veut alléger les restrictions dans certaines régions Reuters • 25/02/2020 à 11:43









PEKIN/SHANGHAI, 25 février (Reuters) - Les régions chinoises jugées à faible risque d'épidémie de coronavirus devraient reprendre une activité normale et mettre fin aux mesures d'interdiction de déplacement, a déclaré mardi un responsable de l'organisme de planification du gouvernement. La Chine devrait adopter une approche plus nuancée pour contrôler l'épidémie afin de réduire l'impact sur l'économie, a souligné Ou Xiaoli de la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC), lors d'un point de presse. "Les zones à faible risque (...) doivent rétablir l'ordre dans la production et la vie, mettre fin aux restrictions sur les transports et aider les entreprises à résoudre les problèmes d'emploi, de matières premières, de financement, d'équipements et autres difficultés", a-t-il ajouté. Selon lui, la situation n'est pas la même partout et les mesures de contrôle de l'épidémie doivent être ajustées afin de ne pas pénaliser l'économie. Si la Chine a fait état mardi d'une hausse du nombre de nouveaux cas dans la province du Hubei, berceau de l'épidémie, dans le reste du pays, les nouvelles infections sont à un plus bas depuis le 20 janvier. A l'exception de Pékin et du Hubei, Ou Xiaoli recommande de répartir les autres zones en trois catégories "faible risque", "risque moyen" et "haut risque" et d'élaborer des plans de relance de la production en conséquence. Pour lui, seules les zones à haut risque doivent maintenir des "contrôles stricts". (Roxanne Liu et David Stanway; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.