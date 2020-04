Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Chine s'engage à verser $30 mlns de plus à l'OMS Reuters • 23/04/2020 à 11:32









PEKIN, 23 avril (Reuters) - La Chine a annoncé jeudi verser 30 millions de dollars (27,8 millions d'euros) supplémentaires à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a besoin de plus d'un milliard de dollars pour financer la lutte contre la pandémie de coronavirus. Cette annonce survient alors que le président américain Donald Trump a demandé ce mois-ci à son administration de cesser de financer l'OMS, estimant que l'organisation avait encouragé la "désinformation" chinoise au sujet du virus. "En ce moment crucial, aider l'OMS, c'est soutenir le multilatéralisme et la solidarité mondiale", a écrit sur Twitter Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Cette contribution vise à soutenir la lutte mondiale contre le COVID-19, notamment dans le renforcement des infrastructures de santé dans les pays en développement, a-t-elle précisé, ajoutant que la Chine avait déjà versé 20 millions de dollars à l'OMS le 11 mars. Les Etats-Unis sont le plus gros contributeur au budget de l'OMS, à laquelle ils ont versé plus de 400 millions de dollars en 2019, soit environ 15% du total. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ (Interactive graphic tracking global spread of coronavirus open https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Se Young Lee; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

