Coronavirus-La Chine réduit drastiquement les vols internationaux

PEKIN, 26 mars (Reuters) - L'autorité de l'aviation civile en Chine a demandé jeudi aux compagnies aériennes chinoises de réduire leurs liaisons internationales à une seule par pays et de limiter le nombre de vols à un seul par semaine. Les compagnies aériennes étrangères ont également été priées de limiter le nombre de vols à destination de la Chine à un seul par semaine au maximum. Le taux de remplissage des avions est quant à lui plafonné à 75% pour limiter les risques de contagion, a ajouté l'autorité de régulation, qui autorise en outre les compagnies aériennes à transformer des avions destinés aux passagers en appareils pour le transport de marchandises. Les nouvelles mesures entreront en vigueur à compter du 29 mars. (Stella Qiu et Se Young Lee; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

