Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Chine pourrait reporter la réunion annuelle du parlement-sces Reuters • 06/02/2020 à 06:42









PEKIN, 6 février (Reuters) - La Chine envisage de reporter la réunion annuelle du Congrès national du peuple, a-t-on appris jeudi de cinq sources informées de la question, alors qu'elle fait face à une propagation de l'épidémie du coronavirus 2019-nCoV qui a provoqué notamment d'importantes restrictions de déplacement. Les quelque 3.000 délégués du Congrès national du peuple (CNP) se réunissent chaque année, comme le prévoit la Constitution, pendant au moins une dizaine de jours à partir de début mars à Pékin pour promulguer des lois et dévoiler les principaux objectifs économiques pour l'année. Un report serait inédit depuis que la Chine a adopté en 1995 le calendrier programmant à mars la réunion annuelle du CNP. Un haut représentant du gouvernement a déclaré à Reuters que l'objectif premier restait de "prendre des mesures permettant une réunion conforme au calendrier". Mais, a-t-il poursuivi sous couvert d'anonymat, "nous discutions d'un éventail d'options alors que la situation (liée au coronavirus) ne devrait pas être maîtrisée d'ici à mars". "Un report est l'une des options", a ajouté ce haut représentant. De nombreux représentants qui préparent traditionnellement la réunion du CNP à cette période de l'année sont actuellement confinés chez eux dans le cadre d'une mise en quarantaine décidée par les autorités chinoises pour éviter une propagation de l'épidémie. Le CNP doit ratifier cette année le premier code civil de la Chine, une avancée phare de la réforme juridique engagée par le président Xi Jinping. Le dernier bilan du coronavirus rapporté jeudi par les autorités sanitaires chinoises fait état de 563 morts et 28.018 cas de contamination. (Bureau de Pékin; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.