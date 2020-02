Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Chine met en quarantaine deux vols venant de Corée du Sud Reuters • 26/02/2020 à 11:30









SHANGHAI, 26 février (Reuters) - La Chine a placé en quarantaine les 257 passagers de deux vols en provenance de Corée du Sud, où le nombre de cas d'infections par le nouveau coronavirus progresse, a signalé mercredi la chaîne de télévision publique chinoise CCTV. Ce virus a contaminé près de 80.000 personnes et a causé plus de 2.700 décès, la très grande majorité des cas étant concentrés en Chine continentale, d'où l'épidémie est partie en décembre dernier. Avec près de 1.200 cas d'infections recensés, la Corée du Sud est le deuxième pays en termes de nombre total de contaminations, derrière la Chine continentale. Selon CCTV, les 94 passagers d'un vol ayant effectué une liaison Séoul-Nanjing, dans l'est de la Chine, ont été placés en quarantaine mardi étant donné que trois passagers étaient fiévreux. Aucun de ces trois touristes chinois ne s'était rendu récemment dans la province de Hubei, foyer initial de cette épidémie. Les premiers tests de détection du génome du coronavirus se sont révélés négatifs pour ces trois passagers, pour lesquels de nouveaux tests sont prévus, a précisé CCTV. Selon la chaîne télévisée, les autorités chinoises ont également placé en quarantaine les 163 passagers d'un vol en provenance de Corée du Sud ayant atterri à Weihai, ville littorale du nord-est de la Chine. Cinq des passagers de ce vol étaient également fébriles, a précisé CCTV. (Tony Munroe, Cheng Leng, Shivani Singh et Huizhong Wu; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

