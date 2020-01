Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Chine interdit le commerce d'animaux sauvages Reuters • 26/01/2020 à 10:34









PEKIN, 26 janvier (Reuters) - La Chine a prononcé une interdiction nationale du commerce d'animaux sauvages qui s'applique aux marchés, aux supermarchés, aux restaurants et aux plateformes de commerce en ligne face à l'épidémie de coronavirus, ont annoncé dimanche les autorités. Tous les endroits abritant des animaux sauvages devront être isolés et leur transport sera interdit, est-il précisé dans un communiqué commun du régulateur du commerce, du ministère de l'Agriculture et de l'administration chargée des forêts. L'interdiction prend effet ce dimanche. Le virus qui a contaminé plus de 2.000 personnes dans le monde et fait 56 morts en Chine a pour origine un marché de fruits de mer dans la ville de Wuhan qui vendait illégalement des animaux sauvages. (Cheng Leng, Samuel Shen et Se Young Lee, version française Gwénaëlle Barzic)

