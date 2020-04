Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Chine autorise les essais cliniques d'un vaccin; resserre les contrôles à la frontière russe Reuters • 14/04/2020 à 05:25









SUIFENHE, 14 avril (Reuters) - La Chine a approuvé les premiers essais cliniques sur des cobayes humains d'un vaccin expérimental contre le nouveau coronavirus alors que le pays tente de contenir les cas "importés" notamment depuis la Russie, nouvelle "ligne de front" dans la guerre contre le COVID-19. La province frontalière du nord-est de la Chine, Heilongjiang, a vu 79 nouveaux cas de cas de coronavirus importés lundi. Tous les nouveaux cas concernaient des citoyens chinois rentrant dans le pays depuis la Russie, ont annoncé mardi les médias officiels. Ces cas représentaient la plus grosse partie des nouveaux cas déclarés en Chine continentale qui s'élevaient à 89. Alors que la Chine se bat pour empêcher une deuxième vague de COVID-19, deux vaccins expérimentaux seront testés sur l'homme, ont rapporté mardi les médias d'Etat Xinhua. En mars, la Chine a donné son feu vert à un autre essai clinique pour un candidat vaccin contre le coronavirus développé par l'Académie chinoise des sciences médicales militaires et la société de biotechnologie HK CanSino Bio. (Yew Lun Tian et Huizhong Wu à Suifenhe, Lusha Zhang à Pékin, Tom Balmforth à Moscou et Emily Chow à Shanghai, David Stanway, version française Camille Raynaud)

