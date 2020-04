Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Chambre US adopte un nouveau plan de soutien Reuters • 24/04/2020 à 00:20









WASHINGTON, 24 avril (Reuters) - La Chambre américaine des représentants a adopté jeudi un nouveau plan de soutien de 484 milliards de dollars pour contrer les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus, notamment avec une aide à destination des PME et des hôpitaux faisant face à une flambée des patients atteints du COVID-19. Le texte, issu d'un compromis bipartisan, a été adopté par 388 voix pour et cinq contre à la Chambre, après avoir été voté à l'unanimité par le Sénat mardi. Il va désormais être transmis au président Donald Trump pour promulgation. (Richard Cowan; version française Jean Terzian)

