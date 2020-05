Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La CE veut un budget de €1.100 mds et un fonds de €750 mds pour la relance Reuters • 27/05/2020 à 13:25









BRUXELLES, 27 mai (Reuters) - Le plan de relance post-pandémie liée au coronavirus dévoilé mercredi par la Commission européenne propose de nouvelles taxes destinées à abonder un budget pluriannuel commun qui serait porté à 1.100 milliards d'euros sur sept ans, en complément d'un fonds de relance doté de 750 milliards d'euros. "La Commission propose aujourd'hui un nouvel instrument de relance (...) dans le cadre d'un budget pluriannuel repensé. Au total, ce plan de relance européen mobilisera 1.850 milliards d'euros pour réamorcer notre économie et s'assurer du rebond de l'Europe", note l'exécutif européen dans un communiqué. Le projet de l'exécutif européen pour relancer une économie européenne malmenée par cette crise sanitaire mentionne la possibilité de mettre en place une nouvelle taxe sur le numérique, une taxe carbone sur les importations ainsi qu'une taxe sur les entreprises. (Foo Yun Chee et Jan Strupczewski; version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

