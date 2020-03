Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Californie ordonne le confinement de sa population Reuters • 20/03/2020 à 07:39









LOS ANGELES, 19 mars (Reuters) - La Californie a instauré jeudi une mesure inédite sur son territoire, ordonnant à sa population de rester chez elle tandis que Washington priait les Américains de revenir au pays ou de rester à l'étranger jusqu'à nouvel ordre. Le bilan officiel de l'épidémie de coronavirus s'élève désormais à 200 morts aux Etats-Unis qui réfléchissent à édicter de nouvelles restrictions de déplacements, notamment à la frontière mexicaine comme ils l'ont fait mercredi à la frontière canadienne. En Californie, les autorités redoutent que plus de la moitié de l'Etat soit contaminée par le virus en l'espace de huit semaines. "Nous sommes convaincus que le peuple de Californie se conformera (aux mesures de confinement)", a déclaré le gouverneur Gavin Newsom lors d'un point presse. Il a justifié ses décisions par les prévisions alarmantes livrées par des experts qui évaluaient à 56% la part de la population risquant d'être contaminée faute de mesures fortes. Plus de 1.000 cas ont été confirmés dans l'Etat et 18 personnes sont mortes. (Dan Whitcomb et David Shepardson, version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

