Coronavirus-La Bulgarie place sa capitale Sofia en confinement

SOFIA, 17 avril (Reuters) - Le gouvernement bulgare a annoncé que la capitale Sofia allait être placée en confinement à compter de ce vendredi et pour une durée indéterminée afin de lutter contre la propagation du coronavirus, alors que le nombre de cas de contamination confirmés s'est accéléré au cours des deux derniers jours. S'exprimant lors d'un point de presse en fin de soirée jeudi, le ministre de la Santé, Kiril Ananiev, a déclaré que tous les déplacements à destination et au départ de Sofia seraient interdits jusqu'à nouvel ordre, à l'exception des transports de marchandises et des personnes devant voyager dans le cadre de leur travail. Quelque deux millions de personnes résident dans la capitale. La Bulgarie a enregistré plus de 40 nouveaux cas d'infection mercredi et jeudi, pour un bilan global de 800 contaminations dont 38 cas mortels. Plus de la moitié des cas ont été signalés à Sofia. (Tsvetelia Tsolova; version française Jean Terzian)

