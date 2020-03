Coronavirus: la Bourse de New York ferme temporairement à partir de lundi son célèbre parquet

Des courtiers sur le parquet du New York Stock Exchange, le 18 mars 2020 à Wall Street ( AFP / Johannes EISELE )

La Bourse de Wall Street, opérée par le New York Stock Exchange, a annoncé mercredi qu'elle allait par précaution fermer temporairement à partir de lundi son célèbre parquet, où se réunissent encore physiquement quelques traders.

La fermeture du bâtiment n'affectera en revanche pas les échanges, qui se poursuivront en électronique comme c'est le cas sur la plupart des autres places boursières comme le Nasdaq, a assuré ICE, la maison mère du NYSE, dans un communiqué.

Cette décision, prise "pour protéger la santé et le bien-être" des personnes concernées, s'appliquera aussi aux autres parquets gérés par le groupe à New York (NYSE American Options) et San Francisco (NYSE Arca Options).

ICE s'inscrit ainsi dans les pas de la Bourse de Chicago opérée par CME, qui a fermé son propre parquet vendredi dernier.

Ces deux places restent parmi les derniers marchés financiers au monde où des courtiers sont présents physiquement pour acheter ou vendre des actifs.

Le New York Stock Exchange se prépare depuis plusieurs semaines à la possibilité que son bâtiment puisse être affecté, menant notamment des tests pour des échanges entièrement électroniques.

Il a aussi multiplié les mesures sanitaires pour éviter l'arrivée de la maladie sur son parquet, rendu célèbre par les images de traders hurlant ou jubilant au gré des rebondissements des indices boursiers.

Ces derniers sont beaucoup moins nombreux qu'à la grande époque de l'activité frénétique de Wall Street, la très grande majorité des échanges se faisant désormais depuis les ordinateurs des salles de marché de chaque société financière.

Mais ils continuent à participer à la vie boursière, notamment les teneurs de marché qui sont censés s'assurer de la bonne tenue des échanges pour les actions qui leur sont assignées. Ces derniers continueront à effectuer cette tâche par informatique, a précisé mercredi l'opérateur.

"Même si nous décidons, par précaution, de fermer les parquets, nous pensons toujours fermement que les marchés doivent rester ouverts et accessibles aux investisseurs", a souligné la patronne du NYSE, Stacey Cunningham, en affirmant que tous les marchés continueront à fonctionner selon les horaires habituels.

Face au mouvement de panique qui a saisi les Bourses mondiales depuis la montée en puissance de la pandémie du nouveau coronavirus, certains observateurs ont évoqué l'idée de débrancher complètement les marchés pendant quelques jours.

Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a fermement écarté cette hypothèse mardi, en suggérant toutefois que les horaires puissent être écourtés. Cette possibilité a déjà été rejetée par le CME.

