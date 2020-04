Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Belgique envisage un assouplissement des restrictions le 4 mai Reuters • 25/04/2020 à 01:17









BRUXELLES, 25 avril (Reuters) - La Belgique a prévu d'assouplir graduellement à partir du 4 mai les restrictions imposées pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, afin de permettre une réouverture progressive du pays au fil du mois prochain. A l'heure actuelle, seuls les supermarchés, les pharmacies et les jardineries sont autorisés à rester ouverts. La plupart des salariés sont contraints à télétravailler. La Première ministre Sophie Wilmes a déclaré vendredi que le pays pourrait ajouter des restrictions ou reporter leur assouplissement en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. "Il est temps de regarder vers l'avenir", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse à l'issue de sept heures de discussions. "Mais le COVID-19 n'a pas disparu, le virus est toujours parmi nous et dangereux pour la population. Il est absolument essentiel que les mesures de sécurité soient respectées durant la période de déconfinement". Wilmes a indiqué qu'il serait nécessaire que 25.000 à 30.000 tests du coronavirus puissent être effectués quotidiennement pour envisager une sortie totale du confinement. A partir du 4 mai, des commerces supplémentaires seront autorisés à ouvrir. Les habitants seront aussi autorisés à se réunir avec deux personnes extérieures à leur foyer, du moment qu'ils restent en extérieur et maintiennent une distanciation sociale. Les adultes et les enfants de plus de 12 ans devront porter des masques de protection dans les transports publics. A partir du 11 mai, l'ensemble des commerces pourront rouvrir leurs portes, à condition de respecter des mesures de distanciation sociale. Puis, à compter de la semaine suivante, les établissements scolaires accueilleront de nouveau certains élèves, avec des effectifs réduits par classe. Cependant les cafés, restaurants et certains lieux touristiques resteront fermés au moins jusqu'au 8 juin. Les voyages à l'étranger d'une durée de plus d'un jour ne seront pas autorisés non plus avant cette date. La Belgique a recensé 44.293 cas de contamination, dont 6.679 mortels. (Marine Strauss et Philip Blenkinsop; version française Jean Terzian)

