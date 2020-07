Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Belgique durcit ses mesures de restriction Reuters • 23/07/2020 à 16:26









BRUXELLES, 23 juillet (Reuters) - La Belgique va durcir samedi les mesures en vigueur dans la lutte contre le nouveau coronavirus en rendant notamment obligatoire le port du masque dans les espaces en plein air à forte fréquentation. Un système de traçage sera également mis en place dans les bars et restaurants du pays, a déclaré jeudi la Première ministre Sophie Wilmes. La Belgique, l'un des pays les touchés par l'épidémie en termes de mortalité par habitant, a enregistré la semaine dernière une hausse de 91% des nouveaux cas de SARS-CoV-2, alors que 9.808 personnes ont déjà succombé au COVID-19 depuis le signalement des premiers décès en mars. "Les derniers chiffres ne doivent pas semer la panique, mais doivent être pris au sérieux", a déclaré Sophie Wilmes lors d'une conférence de presse. Dans le cadre des nouvelles mesures, les Belges devront porter un masque en public, y compris sur les marchés en plein air, les artères commerçantes et autres sites bondés. Les masques seront également obligatoires dans les bars et restaurants pour les clients debout, tandis que tous devront laisser leurs coordonnées pour être recontactés en cas d'apparition d'un nouveau foyer de contamination. Les magasins devront fermer au plus tard à 22 heures. Les autorités locales pourront également rétablir un confinement strict en cas de flambée épidémique. Les rassemblements privés de moins de 15 personnes restent en revanche autorisés, le gouvernement ayant renoncé à abaisser ce chiffre à dix, a déclaré Sophie Wilmes. Ces restrictions pourraient être assouplies le 1er septembre, a-t-elle ajouté. (Francesco Guarascio; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.