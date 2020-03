Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La BCE reporte les forums publics sur sa réflexion stratégique Reuters • 04/03/2020 à 10:42









FRANCFORT, 4 mars (Reuters) - La Banque centrale européenne a annoncé mercredi le report du premier forum censé nourrir sa réflexion sur ses objectifs et ses outils de politique monétaire en raison de la propagation en Europe du coronavirus apparu en Chine. "Tous les déplacements jugés non-essentiels des membres du directoire et des employés sont restreints jusqu'au 20 avril 2020, date à laquelle la situation sera réévaluée", écrit la BCE dans un communiqué. "La BCE a aussi décidé de reporter ou d'annuler les conférences organisées à la banque centrale et son événement 'La BCE à votre écoute' à Bruxelles aura lieu à une nouvelle date." La réunion de politique monétaire du conseil des gouverneurs prévue le 12 mars et la conférence de presse organisée ensuite sont maintenues. La BCE a lancé en janvier un examen en profondeur de sa stratégie qui pourrait aboutir à une nouvelle définition de son principal objectif et des moyens mis en oeuvre pour y parvenir. Pour cela, elle a invité les citoyens de la zone euro à soumettre leurs idées et elle avait prévu un premier rendez-vous avec la société civile le 26 mars à Bruxelles baptisé "La BCE à votre écoute". (Balazs Koranyi version française Bertrand Boucey)

