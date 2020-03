Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La BCE prête à agir si nécessaire-De Guindos Reuters • 02/03/2020 à 14:53









FRANCFORT, 2 mars (Reuters) - L'épidémie mondiale de coronavirus pourrait avoir un impact sur la croissance et la Banque centrale européenne se tient prête à ajuster tous ses instruments si nécessaire pour y faire face, a déclaré lundi le vice-président de la BCE, Luis de Guindos. "Nous demeurons vigilants et surveillerons étroitement les indicateurs à venir", a-t-il déclaré à Londres. "Notre pilotage des anticipations guide l'orientation de notre politique monétaire", a-t-il ajouté. "Dans tous les cas, le Conseil des gouverneurs se tient prêt à ajuster tous ses instruments de manière appropriée afin de garantir que l'inflation se dirige vers sa cible de manière soutenue." Apparue mi-décembre en Chine, l'épidémie de coronavirus s'est propagée à une cinquantaine de pays, a entraîné les Bourses en territoire de correction en Europe comme aux Etats-Unis et a conduit l'OCDE à abaisser sa prévision de croissance de l'économie mondiale en 2020 à 2,4% contre 2,9% attendu en novembre. La prochaine réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs de la BCE se tiendra le jeudi 12 mars. (Balazs Koranyi, version française Patrick Vignal, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.